إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 5 أطفال باشتباه تسمم غذائي ببني سويف

أصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة بينهم أطفال اليوم الإثنين، باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة طعام فاسدة بمنزلهم بقرية شريف باشا التابعة لمركز بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.





واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي 9 أشخاص وهم "بسمة.م.ع" 28 سنة، واشقاءها"عزه"27 سنة، و"سمر" 20 سنة، و"وليد.ا.ق" 4 سنوات واشقاءه "سلمى" 6 سنوات، و"ايه" 7 شهور، و"عظيمة.ش.خ"50 سنة، و"محمد.ع.ا"4 سنوات، وجنا.م.ع" شهرين.





ووجه صلاح عمر، مدير عام المستشفى، الدكتور محمد جمال، نائب مدير المستشفى، بسرعة إسعاف المصابين على الفور وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة حيث تم عمل غسيل معدة وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، فيما تم حجز الأطفال بقسم الأطفال تحت العلاج والملاحظة وإشراف الأطباء لحين تحسن حالتهم وخروجهم.







