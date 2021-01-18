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تعليم

رئيس جامعة المنصورة: كل الدعم لاتحاد الطلاب للتغلب علي أية مشكلات

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:12 م
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
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همت الحسينى
عقد  الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة  اليوم  الاجتماع الأول مع ممثلى  مجلس اتحاد طلاب الجامعة الجدد لمناقشة خطة الأنشطة والفعاليات  المختلفة خلال تعليق الدراسة وأجازه منتصف العام الدراسي .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و محمد عبد اللطيف الأمين المساعد للتعليم والطلاب ، الدكتور احمد أنور العدل منسق عام الأنشطة الطلابية ،  ابراهيم فهمى مدير ادارة رعاية الطلاب ، الطالب محمد ربيع رئيس اتحاد طلاب الجامعة والطالب أحمد جلال نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.
وفى بداية الاجتماع  هنأ رئيس الجامعة  أعضاء مجلس اتحاد الطلاب على ثقة زملائهم واختيارهم ليكونوا ممثلين عنهم  حيث  يمثل الاتحاد 150ألف طالب وطالبة هم إجمالي طلاب جامعة المنصورة .
وأشار رئيس الجامعة الى الدور الهام لاتحاد الطلاب في دمج الطلاب في الأنشطة المختلفة لإظهار مواهبهم وابداعاتهم والاهتمام بمساعدة زملائهم الطلاب في حل المشكلات التعليمية والتواصل المستمر بين الطلاب وادارة الجامعة والكليات للتغلب على أي مشكلات تطرأ .
ومن جانبه أكد  الدكتور محمد عطية البيومي أن الجامعة لا تدخر جهدًا فى تقديم الدعم الكامل لاتحاد الطلاب لتنفيذ الأنشطة المتنوعة إلى جانب دعم الجامعة لبرنامج التكافل مشيرا الى أهمية سعى  أعضاء الاتحاد إلى تنوع  الأنشطة الطلابية وإقامة الفعاليات المتنوعة و الغير تقليدية الهادفة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وعقد لقاءات أون لاين لجذب كافة طلاب الجامعة .
وأضاف الدكتور أحمد العدل أن خطة الأنشطة الطلابية ستتضمن فعاليات مختلفة لتوسيع دائرة المشاركة في الأنشطة الطلابية ونشر الوعى لدى الطلاب خاصة فيما يخص القضايا العامة التي تتعلق بالأمن القومي .
رئيس جامعة المنصورة: كل الدعم لاتحاد الطلاب للتغلب علي أية مشكلات
رئيس جامعة المنصورة: كل الدعم لاتحاد الطلاب للتغلب علي أية مشكلات
رئيس جامعة المنصورة: كل الدعم لاتحاد الطلاب للتغلب علي أية مشكلات
رئيس جامعة المنصورة: كل الدعم لاتحاد الطلاب للتغلب علي أية مشكلات
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