كراسي متحركة وإعانة مالية لشقيقين ذوي همم بالمنيا .. صور

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كراسي متحركة لشقيقين من ذوى الهمم بقرية البرجاية، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها المحافظة من أجل مساندة ودعم ذوى الهمم والوقوف بجانبهم ومساعدتهم في التغلب على المعوقات والوصول إلى حياة كريمة تليق بهم.
كما وجه المحافظ مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بصرف إعانة مالية عاجلة، وكذلك عدد من المساعدات العينية لأسرتهم، مع سرعة فحص ودراسة طلبهم بإعادة إنشاء وتطوير منزلهم، وتقديم كافة أوجه الدعم لمساعدتهم في ظروفهم المعيشية، كما وجه المحافظ، بنقل الحالتين وأسرتهما بسيارة من المحافظة إلي مسكنهم بالقرية.
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أكد المحافظ أن الدولة لا تألو جهدًا في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجًا لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم وتوفير كافة سُبل الدعم لذوي الهمم، والحالات الإنسانية، لمجابهة أعباء المعيشة.
وفي سياق متصل، كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، قد عقد اجتماعا مع أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ، وذلك لمناقشة خطة العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية أكتر من 1000 قرية ريفية على مستوى محافظات الجمهورية والتي تستهدف تطوير 50 مركز على مستوي محافظات الجمهورية، منهم 5 مراكز بمحافظة المنيا وهم (ابوقرقاص – ملوي - العدوة – مغاغة – ديرمواس)، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030 .
أكد المحافظ على أهمية الدور الذي يقوم به شباب البرنامج الرئاسي في متابعة كافة الفعاليات ذات الشأن بمبادرة حياة كريمة، مثمنا دور الرصد الميداني في الوقوف على أهم الأولويات التي سيتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية والتي تمس حياة المواطنين لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.
وأعرب المحافظ عن خالص شكره وعميق تقديره للقيادة السياسية على اهتمامه بالمواطنين البسطاء من أهالينا في القرى والنجوع من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري، موضحًا ان ، اجمالي القرى التي سيتم تطويرها في المحافظة تصل الى 192 قرية في 5 مراكز.