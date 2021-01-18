كراسي متحركة وإعانة مالية لشقيقين ذوي همم بالمنيا .. صور

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كراسي متحركة لشقيقين من ذوى الهمم بقرية البرجاية، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها المحافظة من أجل مساندة ودعم ذوى الهمم والوقوف بجانبهم ومساعدتهم في التغلب على المعوقات والوصول إلى حياة كريمة تليق بهم.





كما وجه المحافظ مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بصرف إعانة مالية عاجلة، وكذلك عدد من المساعدات العينية لأسرتهم، مع سرعة فحص ودراسة طلبهم بإعادة إنشاء وتطوير منزلهم، وتقديم كافة أوجه الدعم لمساعدتهم في ظروفهم المعيشية، كما وجه المحافظ، بنقل الحالتين وأسرتهما بسيارة من المحافظة إلي مسكنهم بالقرية.









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أكد المحافظ أن الدولة لا تألو جهدًا في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجًا لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم وتوفير كافة سُبل الدعم لذوي الهمم، والحالات الإنسانية، لمجابهة أعباء المعيشة.

وفي سياق متصل، كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، قد عقد اجتماعا مع أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ، وذلك لمناقشة خطة العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية أكتر من 1000 قرية ريفية على مستوى محافظات الجمهورية والتي تستهدف تطوير 50 مركز على مستوي محافظات الجمهورية، منهم 5 مراكز بمحافظة المنيا وهم (ابوقرقاص – ملوي - العدوة – مغاغة – ديرمواس)، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030 .

أكد المحافظ على أهمية الدور الذي يقوم به شباب البرنامج الرئاسي في متابعة كافة الفعاليات ذات الشأن بمبادرة حياة كريمة، مثمنا دور الرصد الميداني في الوقوف على أهم الأولويات التي سيتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية والتي تمس حياة المواطنين لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وعميق تقديره للقيادة السياسية على اهتمامه بالمواطنين البسطاء من أهالينا في القرى والنجوع من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري، موضحًا ان ، اجمالي القرى التي سيتم تطويرها في المحافظة تصل الى 192 قرية في 5 مراكز.