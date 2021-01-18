ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حسن الشافعي ينشر صورة برفقة دينا الشربيني: اللي يجي معانا يطير

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:01 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشر الموزع حسن الشافعي صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهر حسن الشافعي في الصورة برفقة دينا الشربيني وعلق عليها قائلا: "واللي يجي معانا يطير 🚀🚀" .

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني عادت إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي من جديد، بعد مرور فترة على انفصالها عن الفنان عمرو دياب بسبب خلافات وصلت إلى طريق مسدود ومن الصعب حلها.  

 

وحاولت دينا الشربيني إبراز سعادتها بطريقة غير مباشرة مستعينة بصديقتها الفنانة سلمى أبو ضيف، وظهرت "دينا" برفقتها في دبي وهي مبتسمة وتستمتع بإجازة رأس السنة.  

 

ثم ظهرت دينا الشربيني مع سلمى أبو ضيف وهي في كامل أناقتها، وتقومان بكسر الصحون في أحد مطاعم دبي، بعدما قضت احتفالات رأس السنة.  

 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأبيض.. دينا الشربيني بإطلالة ناعمة مع سلمى أبو ضيف من دبي

ليلة رأس السنة.. عمرو دياب يجتمع مع زوجتيه في دبي

بملابس ملفتة.. دينا الشربيني تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

مقطع فيديو غريب .. دينا الشربيني تكسر الصحون بشكل غاضب

بعد انفصالها عن الهضبة.. كيف حاولت دينا الشربيني إظهار التماسك والقوة

بعد الانفصال عن الهضبة...دينا الشربيني تستمتع بقضاء وقتها مع عمرو يوسف| شاهد

ترشيحاتنا

من ثكنة عسكرية للجنود الإنجليز لأشهر سوق.. قصة حلقة السمك بالأنفوشي

زوجته كشفت السبب للمباحث.. مصمم جرافيك يلقي بنفسه من أعلى سطح منزله بالمنصورة

هل تعقد امتحانات الاعدادية أونلاين خلال إجازة نصف العام بسبب كورونا ؟ التعليم تجيب

شوبير يطالب الزمالك بـ مراجعة اللوائح ويؤكد: ايقاف محمود علاء باطل

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي لتمديد وتعديل عقد نجم الفريق

Advertisements

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

بعد تعادل الأهلي أمام البنك.. شوبير يهاجم موسيماني

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

وصول رئيس الوزراء مقر مجلس النواب لعرض بيان عن تنفيذ البرنامج الحكومي

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

هل تعقد امتحانات الاعدادية أونلاين خلال إجازة نصف العام بسبب كورونا ؟ التعليم تجيب

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

زوجته كشفت السبب للمباحث.. مصمم جرافيك يلقي بنفسه من أعلى سطح منزله بالمنصورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور