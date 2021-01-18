بدء الجلسة البرلمانية للإستماع إلى بيان رئيس الحكومة





بدأت جلسة مجلس النواب ،اليوم ،برئاسة المستشار حنفى جبالى ،وذلك للاستماع إلى بيان رئيس الوزراء لعرض نتائج تنفيذ برنامج الحكومة مصر تنطلق.





وحرص رئيس المجلس على عقد الجلسة فى موعدها المحدد لها ،مع التزام جميع أعضاء المجلس بالحضور.





و حرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعددا من الوزراء إلى الحضور إلى مقر المجلس قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة.





و تشهد الجلسة العامة، اليوم ،عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما سيعرض الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن بيانا بشأن ما حققته الوزارة من برنامج الحكومة.





ويتوالى وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى عرض برامجهم على مدار الجلسات البرلمانية القادمة ،حتى نهاية الأسبوع الجارى.





وكان مجلس النواب، قد وافق خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.





وذكر التقرير الصادر عن اللجنة العامة أمس ،انه تم مناقشة مدى التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ أعمالا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك فى ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج فى الفترة من 7/2018 حتى 6/2020، وقد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج.