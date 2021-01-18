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فن

ملك أحمد زاهر عن والدها: بيعيط وهو بيصورني

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:37 ص
احمد زاهر
احمد زاهر
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ندى فكري
نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة جديدة لوالدها وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وعلقت ملك على الصورة قائلة: "اعملوا زووم عشان تشوفوا بيعيط وهو بيصورني و انا بعمل مشهد امبارح فلؤلؤ . اليوم ده ماكنش عندو تصوير بس جه ووقف جمبي و مسبنيش ولا ثانية لوحدي . شكرا علي انك الداعم الاول لي . بحبك اوي اوي يا زيزو".

وكان الفنان أحمد زاهر هنأ نجلته ملك بانضمامها لأبطال مسلسل لؤلؤ . 

ونشر أحمد زاهر صورة له نجلته وعلق عليها قائلا: "حبيبتي يا ملوكه مبروك يا قلبي اول يوم تصوير في مسلسل #لؤلؤ نورتي المسلسل وإن شاء الله تكسري الدنيا".

وشارك أحمد زاهر مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره  وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمبن، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.
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