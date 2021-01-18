بمشاركة رشا راغب.. مناقشة قضية القيادة الشبابية بين الحلم والواقع بالأعلى للثقافة

تنظم لجنة الشباب بالمجلس الأعلي للثقافة ومقررها المخرج أحمد السيد؛ اللقاء ثقافي بعنوان "القيادة الشبابية بين الحلم والواقع".





ويقام اللقاء في السادسة مساء اليوم بمسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية.





يأتى هذا اللقاء تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.





وتحاضر فى اللقاء الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ويدير اللقاء المخرج المسرحي عمرو قابيل عضو لجنة الشباب بالمجلس.





ويتضمن اللقاء حوارا مفتوحا مع عدد من شباب المثقفين، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





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