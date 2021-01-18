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أخبار العالم

إعصار كيمي يهدد سواحل أستراليا.. وضربته الأولى خلال ساعات

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:33 ص
صورة فضائية لكيمي
صورة فضائية لكيمي
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قسم الخارجي


يتوقع خبراء الأرصاد الجوية إن يضرب إعصار كيمي المداري السواحل الشمالية بولاية كوينزلاند الأسترالية خلال الساعات المقبلة، وسط تحذيرات للسكان من ضرورة الاستعداد له،  وإعلان حالة الاستعداد بالمثل للسلطات.

قال  مرصد الأحوال الجوية الأسترالي أن الاعصار يصنف من الفئة الثانية، بسرعة رياح تصل إلى 150 كيلومترًا في الساعة ، قبل أن يتجه إلى الجنوب الغربي ويصل إلى اليابسة في وقت متأخر اليوم أو غد.

وكان من المقرر أن يتباطأ إعصار كيمي ويتوقف بين جزيرة هينشينبروك وتاونسفيل ومن المحتمل أن يضعف قبل عبور الساحل يوم الثلاثاء.

ومع ذلك يحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه لا يزال بإمكانه الوصول إلى اليابسة كعاصفة من الفئة الثانية.

وقال الخبراء : "لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن الحركة المستقبلية للإعصار ، ولا يزال حلوله ممكنًا".

وحثت رئيسة الوزراء أناستاسيا بالاشتشوك الناس على الاستماع بعناية لتقارير وسائل الإعلام والتحديثات حول مكان تحرك الإعصار.

وقالت بالاشتشوك: "يجب على الجميع في الشمال الاستماع إلى التقارير الإعلامية عن كثب للغاية لأن المكتب سيقدم هذه التقارير كل ثلاث ساعات".

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