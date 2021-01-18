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أخبار العالم

بدء التطعيم الشامل.. روسيا تسجل قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:36 ص
روسيا تسجل قفزة
روسيا تسجل قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت روسيا، اليوم الأثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 22857 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 3591066 حالة.

وأفادت الصحة الروسية أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، ارتفع إلى 12541 حالة، بعد تسجيل 471 حالة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليا يبلغ 546265 حالة. ووفقا لمعطيات الصحة الروسية، تعافى من هذا المرض في روسيا يوم أمس 18333 شخصا، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين في البلاد 2978764 شخصا.

وأطلقت روسيا اليوم، الإثنين، عملية تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا المستجد، تشمل الكبار والصغار من جميع الأعمار والوظائف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

بدأت عمليات التطعيم في روسيا يوم 10 ديسمبر عام 2020، وشملت العاملين في القطاع الطبي والمجال التعليمي وكذلك الذين يعانون من أمراض مزمنة، وفئات أخرى من السكان. 

وفي 13 يناير الحالي، أمر الرئيس فلاديمير بوتين، بالانتقال إلى التطعيم الشامل.  

 أكدت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا، التي ترأس المقر العملياتي لمكافحة العدوى، أن كل شيء جاهز للانتقال من التطعيم على نطاق واسع إلى التطعيم الشامل في البلاد، وذلك اعتبارا من 18 يناير.
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