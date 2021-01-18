اسطورة دمار بريطانيا .. اختفاء غامض لملكة غربان لندن

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، إختفاء غامض لملكة غربان لندن.. قصة أسطورة مخيفة.





ووفقا للتقرير، أختفت ميرلينا ملكة غربان برج لندن منذ أسابيع، فأعلنت إدارة البرج نفوقها عقب الفشل فى العثور عليها وإعادتها لقفصها بالبرج.





وأختفت ميرلينا قبل عيد الميلاد، أى قبل أسبوع من دخول إنجلترا فترة الإغلاق الثالثة لها فى أقل من عام، وفقا لما قاله كريستوفر سكايف، حارس الغربان.





وكانت تعيش ملكة الغربان فى وسط 7 أخرين منذ 2007، ويحظون برعاية طبية وغذائية بسبب أساطير شعبية، وتدعى أن هجرة تلك الغربان تعنى دمار البرج والمملكة البريطانية، حيث سينهار ويتحول إلى غبار وسيصيب المملكة لضرر كبير.