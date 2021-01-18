أخطئ في بعض الحروف أثناء التسبيح والذكر فهل أثاب رغم ذلك|فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجب تصحيح الحروف والألفاظ وكأنك تنطق لفظا من ألفاظ القرآن الكريم أثناء التسبيح والذكر.





وأضاف عاشور خلال إجابته على سؤال" أخطئ في بعض الحروف أثناء التسبيح والذكر فهل أثاب رغم ذلك": ننطق بما جاء باللغة مادام الإنسان يستطيع ، ونصحح لساننا بدون استسهال مشيرا إلى أن نطق الحروف يكون مشتق من ألفاظ قرآنية حتى يكون اللفظ والنية لله كلاهما صحيح.









هل يجوز ذكر الله وأنا أتصفح على الموبايل أو أشاهد التلفاز .. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





وقال أمين الفتوى : إنه يجوز للإنسان أن يذكر الله فى اى وقت، فالله تعالى يقول فى كتابه الكريم { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا }، فذكر الله يجوز على كل حالات الإنسان، ولكن أعلى الثواب والأجر عندما يكون الإنسان منشغلًا بالذكر فقط.





وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة الحائض والنفساء يجوز لها التسبيح والدعاء وغيرهما من الأذكار.





وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل يجوز التسبيح وقراءة القرآن للنفساء ؟»، أنه يجوز للمرأة النفساء التسبيح والدعاء وغير ذلك ماعدا قراءة القرآن من المصحف أو مس المصحف، فمن الممكن أن تقرأ القرآن من المصحف ولكن من النسخة الإلكترونية فتقرأ بعينها لا بلسانها.





وتابع : أنه يجوز لها أيضًا ذكر الله تعالى أثناء القيام ببعض أعمال المنزل، وفي هذه الحالة يكون المسلم قد شغل لسانه بذكر الله تعالى وجوارحه بعمل نافع، وهذا أكثر ثوابا، ولا بأس أيضا بالاشتغال بذكر الله تعالى بدون ارتداء الحجاب.