ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

التحقيق مع شخصين حاولا إحراق ملهى ليلي بـ مولوتوف في العجوزة

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:45 ص
حاولا إحراق ملهى
حاولا إحراق ملهى ليلي بـ مولوتوف في العجوزة
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي

تجري النيابة العامة بالعجوزة، اليوم الاثنين، التحقيق مع شخصين، في اتهامهما بإلقاء زجاجة مولوتوف على ملهى ليلي، لمنعهما من الدخول بمنطقة العجوزة.


وأمرت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأفراد الأمن، للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الشخصين حاولا دخول إحدى الملاهي الليلية بمنطقة العجوزة في الجيزة، فقام موظفو الأمن الخاص بالملهى بمنعهما من الدخول، ما دفع أحدهما إلى إلقاء زجاجة "مولوتوف" على الملهى، إلا أنها سقطت على الرصيف دون حدوث إصابات.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements
Advertisements

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

بعد تعادل الأهلي أمام البنك.. شوبير يهاجم موسيماني

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

وصول رئيس الوزراء مقر مجلس النواب لعرض بيان عن تنفيذ البرنامج الحكومي

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

هل تعقد امتحانات الاعدادية أونلاين خلال إجازة نصف العام بسبب كورونا ؟ التعليم تجيب

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

زوجته كشفت السبب للمباحث.. مصمم جرافيك يلقي بنفسه من أعلى سطح منزله بالمنصورة

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور