إعلام القاهرة: استمرار الدورات التدريبية للطلاب على الامتحانات الإلكترونية

قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أنه تم الانتهاء من رفع جميع المواد والبرامج الدراسية على منصة البلاك بورد، سواء النظرية أو العملية.





وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه يتم حاليًا إجراء تدريبات وعقد ورش عمل للطلاب على الاختبارات الالكترونية، من خلال منصة "بلاك بورد" الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة.





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وأضافت "مصطفى" أن وحدة التعليم الالكتروني بالكلية ، بالتعاون مع وكالة شؤون الطلاب ووكالة الدراسات العليا تتولى القيام بهذه التدريبات وورش العمل الخاصة بالطلاب، وذلك لزيادة خبراتهم على المنصات وتعريفهم بأشكال الامتحانات الإلكترونية.





وتسعى كلية الإعلام بجامعة القاهرة لتطوير إمكانياتها وبرامجها ، الدراسية لمواكبة التطورات التكنولوجية في كافة المجالات والتخصصات، وتوفير هذه الإمكانيات لطلابها، وتقديم برامجها الدراسية على أيد خبراء ومتخصصين، لتخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.