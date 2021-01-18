نشرة الصحة والمرأة.. علامات فى العين تشير إلى الإصابة بكورونا.. و4 زيوت طبيعية للعناية بالشعر

نشر موقع «صدى البلد» عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





تشمل أعراض COVID-19، عدة أمور منها: السعال والحمى وضيق التنفس، على الرغم من أنه لا يزال يتم تعلم الكثير عن الفيروس، إلا أنه يُعتقد أنه ينتشر في المقام الأول من خلال الرذاذ التنفسي الذي ينتج عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب.





حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورة جديدة لها.





أسلوب الحياة غير الصحي المتمثل في كثرة تناول الطعام بالخارج ، وعدم ممارسة الرياضة ، وتناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالدهون ، وما إلى ذلك ، يزيد من خطر تعرض الشخص لارتفاع مستويات الكوليسترول ، إليك حيل سريعه تخفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي؟ إليك بعض الأطعمة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.





لا يزال هناك الكثير من المناقشات حول مقدار القهوة الآمنة للشرب على مدار اليوم إليك وفقا لموقع برايت سايد، عدد أكواب مشروباتنا المحبوبة المفيدة لجسمنا وكم هي أكثر من اللازم.





هل يمكن أن يصبح فيروس كورونا الجديد يومًا ما نزلة برد بعد أن أصبح منتشرًا بشكل شائع؟ فقد لا يختفي السارس القاتل تمامًا ، ولكنه بدلًا من ذلك يصبح فيروسًا ضعيفا ويسبب بعض الزكام الخفيف.





يحاول البعض معرفة كيفية زيادة مخزون الحديد في الجسم لتجنب التعرض للمضاعفات الصحية المتعددة التى تصيب الجسم اذا كانت هذه النسبة منخفضة.





ترغب كل سيدة و فتاة في الحصول على شعر صحي و لامع دون أستخدام مستحضرات العناية بالشعر الغنية بالمواد الكيماوية، فيعتبر الزيوت الطبيعية المعصورة على البارد غنية بالمعادن والفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية التي تشكل طبقة واقية على الخيوط ، مما يحسن قوة شعرك .































