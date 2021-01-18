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رياضة

أول تعليق من برشلونة على طرد ميسي أمام أتلتيكو بلباو في نهائي كأس السوبر

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:47 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
أكد جييرمو أمور مدير العلاقات المؤسسية ببرشلونة على أهمية لاعبه ليونيل ميسي في المباريات، مؤكدا أن لا يقدر أحد لومه لحصوله على طرد خلال مباراة أمس أمام أتلتيكو بلباو في نهائي كأس السوبر. 

"طرد ميسي" 

وتلقى ميسي البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني بعد الاعتداء بالأيدي ضد لاعب أتلتيك بلباو، أسيير فيلاليبري.

وتحدث أمور عن واقعة طرد ميسي وعبر عن رأيه بعد نهاية المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقال: "كانت اللحظات الأخيرة من المباراة".

وتابع: "أحيانًا يحدث ذلك في المباريات، عندما يكون هناك ضغط كبير ومتواصل بسبب الأحداث ورغبتك في الفوز يكون هناك الكثير من الأشياء".

وأضاف: "لا يمكنك التحدث معه حول هذا الأمر، لأن لطالما ميسي كان سجله نظيفًا من البطاقات الحمراء على مدار مشواره الكروي الكبير مع برشلونة ولا يقوم بالاعتداء على أي منافس، بل بالعكس هو من أكثر اللاعبين تعرضًا للضرب نظرًا لأهميته داخل الملعب".

وبسؤاله عن أداء ميسي في المباراة وهل كان جاهزً بدنيًا للمشاركة؟ رد: "نعم، عندما يدخل ليو إلى أرض الملعب فهو في حالة بدنية جيدة".

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