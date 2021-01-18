1450 متر| إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة..صور

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( الدلنجات - الرحمانية - إيتاي البارود - رشيد - أبوحمص)، اليوم الإثنين، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





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وأسفرت الحملات عن إزالة 18 حالة تعد على مساحة 1450 م٢ عبارة عن الآتي:-





- إزالة 6 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 951 مترا بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.





- إزالة 9 حالات تعد في المهد علي الأراضي الزراعية بمساحة 225 مترا بناحية نظارة سماديس بالرحمانية عبارة عن بناء مقابر مخالفة بالطوب الأبيض

- تنفيذ قرار إزالة فورية لبناء مخالف بمساحة 234 مترا بنطاق الوحدة المحلية لقرية النبيرة بإيتاى البارود.

- إزاله حالة تعد علي الأرض الزراعية بمساحة 40 مترا بنطاق الوحده المحليه بادفينا برشيد عبارة عن محل من الصاج.

- ايقاف أعمال إنشاء دور مخالف بأبو حمص ومصادرة معدات البناء.



