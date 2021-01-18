ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

1450 متر| إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة..صور

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:00 م
إزالة 18 حالة تعدي
إزالة 18 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية في البحيرة
Advertisements
أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.


نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( الدلنجات - الرحمانية - إيتاي البارود - رشيد - أبوحمص)، اليوم الإثنين، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.


اقرأ أيضا: محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وصيانة الأعمدة في نطاق 4 مراكز


وأسفرت الحملات عن إزالة  18 حالة تعد على مساحة 1450 م٢ عبارة عن الآتي:-


- إزالة 6 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 951 مترا بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.


- إزالة 9 حالات تعد في المهد علي الأراضي الزراعية بمساحة 225 مترا بناحية نظارة سماديس بالرحمانية عبارة عن بناء مقابر مخالفة بالطوب الأبيض

- تنفيذ قرار إزالة فورية لبناء مخالف بمساحة 234 مترا بنطاق الوحدة المحلية لقرية النبيرة بإيتاى البارود.

-  إزاله حالة تعد علي  الأرض الزراعية بمساحة 40 مترا بنطاق الوحده المحليه بادفينا برشيد عبارة عن محل من الصاج.

- ايقاف أعمال إنشاء دور مخالف بأبو حمص ومصادرة معدات البناء.


1450 متر| إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة..صور
1450 متر| إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة..صور
1450 متر| إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة..صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بمساحة 1375 م٢.. إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

على مساحة 2176 م٢.. إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

على مساحة 2009م٢.. إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

إزالة 8 حالات تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 5 مراكز بالبحيرة

ترشيحاتنا

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي لتمديد وتعديل عقد نجم الفريق

عشاء هادئ تحول لجنازة.. مصرع زوجين مسنين بسبب تهور قائد سيارة

هل فحوص كورونا في لبنان تكشف السلالة الجديدة.. مسؤول طبي يحسم الأمر

وصول رئيس الوزراء مقر مجلس النواب لعرض بيان عن تنفيذ البرنامج الحكومي

بعد تلقي اللقاح.. قرارات جديدة لـ حكومة الإمارات لمواجهة كورونا

صدمة غير عادية.. شوبير يعلق على طرد ميسي لأول مرة في تاريخه

Advertisements

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

بعد تعادل الأهلي أمام البنك.. شوبير يهاجم موسيماني

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

وصول رئيس الوزراء مقر مجلس النواب لعرض بيان عن تنفيذ البرنامج الحكومي

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

هل تعقد امتحانات الاعدادية أونلاين خلال إجازة نصف العام بسبب كورونا ؟ التعليم تجيب

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

زوجته كشفت السبب للمباحث.. مصمم جرافيك يلقي بنفسه من أعلى سطح منزله بالمنصورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور