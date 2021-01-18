تطور جديد ..الإمارات تعلق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة للإسرائيليين





أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، أنه سيتم تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة للإسرائيليين، حتى أوائل يوليو القادم، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأبلغت وزارة الخارجية الإماراتية، نظيرتها الإسرائيلية، أنه "وفقا لاتفاقية الإعفاء من التأشيرة الموقعة والمصدق عليها من قبل البلدين، وفي ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة حتى أوائل يوليو القادم".



