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أخبار العالم

خطوة نحو إنهاء الانقسام .. رئيس البرلمان العربي يرحب بالمراسيم الصادرة عن الرئيس الفلسطيني بشأن الانتخابات

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:48 ص
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
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مـيــــس رضـــا

رحب  عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان االعربي، بالمراسيم الصادرة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن تحديد مواعيد إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على التوالي في غضون ستة أشهر خلال العام الجاري 2021م.


وأكد رئيس البرلمان العربي ، على دعم البرلمان لهذه الانتخابات الهامة التي ستجرى للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، واستعداده للمشاركة في مراقبتها وتقديم كل الدعم لإنجاحها، باعتبارها خطوة هامة لدعم القضية الفلسطينية في المقام الأول، ومدخلًا أساسيًا لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتمكينًا للشعب الفلسطيني الشقيق لاختيار ممثليه في مؤسساته الوطنية.

 

كما رحب رئيس البرلمان العربي ، بالردود الإيجابية من الفصائل الفلسطينية بشأن تحديد موعد الانتخابات، ويدعو كافة أطياف الشعب الفلسطيني الشقيق وجميع الفصائل الفلسطينية للمشاركة في هذه الانتخابات والعمل على تذليل كافة العقبات من أجل إنجاحها.
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