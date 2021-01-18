على مساحة 71.4 فدان.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال توصيل المرافق بمجمع الصناعات بعرب العوامر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال توصيل المرافق والرصف بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب وتابع معدلات التنفيذ التى بلغت 94% وتتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية على مساحة 71.4 فدان ويأتي إنشاؤها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.





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رافقه خلال الجولة تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندس جلال درويش مدير مشروع مجمع الصناعات والمهندس عصام إبراهيم رئيس قطاع كهرباء شمال.





بدأ المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال توصيل خطوط وكابلات الكهرباء للمجمع والتقى المهندس عصام إبراهيم رئيس قطاع كهرباء شمال واستمع إلى شرح لأهم أعمال مد خطوط وكابلات الكهرباء جهد 22 كيلو فولت للمجمع والتي يجرى تنفيذها لاستكمال منظومة المرافق للمجمع.





واستكمل المحافظ جولته بالمجمع بمتابعة تنفيذ أعمال الرصف واستمع إلى شرح من المهندس جلال درويش مدير مشروع مجمع الصناعات لأهم الأعمال التي يجرى تنفيذها ونسب التنفيذ كما تفقد بعض الوحدات التجارية والخدمية بالمجمع كما تفقد بعض أعمال المرافق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها بالمجمع من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية والمواعيد الزمنية.



