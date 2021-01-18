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محافظات

محافظ الفيوم: استرداد أراضي أملاك الدولة من غير الملتزمين بطلبات التقنين

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:19 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المدن ومسئولي أملاك الدولة بالمراكز، لمتابعة سير العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة وبحث آليات الإسراع في معدلات العمل للانتهاء من هذا الملف فى أسرع وقت، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد ثابت مدير إدارة أملاك الدولة. 
 
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد الطلبات المقدمة للتقنين بكل مركز من المراكز، وما تم إرسالة إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصه، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، والعقود التى تم إبرامها حتى الآن، وشدد المحافظ على ضرورة استرداد كافة أراضي أملاك الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد بتقديم طلبات لتقنينها، أو تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، أو التى تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة. 

كما أكد "الأنصاري" على ضرورة التحرك السريع والجاد فى التعامل مع ملف التقنين، مشيرًا أنه يحق للمواطن التقدم بتظلم خلال 15 يومًا من انتهاء البت، كما يحق للمحافظة الحق في استرداد الأرض بعد مرور 15 يومًا أخرى حال عدم الالتزام بالشروط، مؤكدًا أن المنفعة العامة مقدمة على المصلحة الشخصية في ملف التقنين، وللوحدات المحلية الأولوية في الحصول على أراضي أملاك الدولة لإقامة مشروعات خدمية عليها. 
 
واستعرض محافظ الفيوم، معدلات الآداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والمستهدف خلال الفترة القادمة بكل مركز من المراكز، موجهًا مدير الأملاك بتحويل الطلبات المقدمة للتقنين، إلى مجالس المدن لإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بها حتى مرحلة إبرام العقود، وتنظيم برنامج تدريبي بديوان عام المحافظة لعدد من موظفي أملاك الدولة بالوحدات المحلية، حول كيفية التعامل مع نماذج العقود والإجراءات المتعلقة بها، بهدف الإسراع في إنهاء هذا الملف في أقرب وقت، مشددًا على ضرورة الانتهاء من كل أعمال التسعير والمعاينات.


من جانب آخر: شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي برئاسة مراد مسعود، بالتعاون مع مركز شرطة أبشواي بقيادة العميد محمد جلال مأمور المركز، حملة مكبرة لمتابعة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة الخاصة بمنع مراكز وسنترات الدروس الخصوصية لمنع التجمعات وحفاظًا علي سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات.

قال المهندس مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة أبشواي، إنه تم خلال الحملة رصد ومداهمة مراكز الدروس الخصوصية التي تعمل بمخالفة القانون ومخالفة الإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٤ مراكز وسنترات دروس خصوصية بمدينة أبشواي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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