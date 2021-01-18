محافظ الفيوم: استرداد أراضي أملاك الدولة من غير الملتزمين بطلبات التقنين

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المدن ومسئولي أملاك الدولة بالمراكز، لمتابعة سير العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة وبحث آليات الإسراع في معدلات العمل للانتهاء من هذا الملف فى أسرع وقت، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد ثابت مدير إدارة أملاك الدولة.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد الطلبات المقدمة للتقنين بكل مركز من المراكز، وما تم إرسالة إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصه، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، والعقود التى تم إبرامها حتى الآن، وشدد المحافظ على ضرورة استرداد كافة أراضي أملاك الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد بتقديم طلبات لتقنينها، أو تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، أو التى تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة.
كما أكد "الأنصاري" على ضرورة التحرك السريع والجاد فى التعامل مع ملف التقنين، مشيرًا أنه يحق للمواطن التقدم بتظلم خلال 15 يومًا من انتهاء البت، كما يحق للمحافظة الحق في استرداد الأرض بعد مرور 15 يومًا أخرى حال عدم الالتزام بالشروط، مؤكدًا أن المنفعة العامة مقدمة على المصلحة الشخصية في ملف التقنين، وللوحدات المحلية الأولوية في الحصول على أراضي أملاك الدولة لإقامة مشروعات خدمية عليها.
واستعرض محافظ الفيوم، معدلات الآداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والمستهدف خلال الفترة القادمة بكل مركز من المراكز، موجهًا مدير الأملاك بتحويل الطلبات المقدمة للتقنين، إلى مجالس المدن لإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بها حتى مرحلة إبرام العقود، وتنظيم برنامج تدريبي بديوان عام المحافظة لعدد من موظفي أملاك الدولة بالوحدات المحلية، حول كيفية التعامل مع نماذج العقود والإجراءات المتعلقة بها، بهدف الإسراع في إنهاء هذا الملف في أقرب وقت، مشددًا على ضرورة الانتهاء من كل أعمال التسعير والمعاينات.