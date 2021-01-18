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حوادث

انتشال جثة طالب سقط من أعلى كوبري محمد علي في القناطر الخيرية

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:10 م
انتشال جثة طالب
انتشال جثة طالب
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إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية من انتشال جثة طالب سقط في النيل من أعلى كوبري محمد علي بالقناطر الخيرية، وتم نقل الجثة الى مستشفى القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية بلاغا من الأهالي بسقوط أحد الأشخاص من اعلى كوبرى محمد على دائرة المركز، وأُخطر اللواء حاتم الحداد مدير المباحث فانتقل العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات وقوات الإنقاذ. 

وبالبحث تبين العثور على جثة لشخص يدعى " على ن ع " طالب ويرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد أي إصابات ظاهره في جسده، كما تم العثور على بطاقة رقم قومي في ملابسه.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وامرت النيابة باستدعاء احد الأطباء الشرعيين لمناظرتها وتسليم الجثة لأهليته والتصريح بالدفن، وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى أمرت نيابة كفر شكر بمحافظة القليوبية بحجز عاطل أشعل النار في توك توك ملك ربة منزل رفضت الزواج منه عرفيا لحين ورود تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وكانت ربة منزل قد اتهمت عاطلا بإشعال النيران في توك توك ملكها بكفر شكر بسبب وجود خلافات بينهما لرفضها الزواج منه عرفيا وألقي القبض على المتهم وأحيل للنيابة كفر شكر فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أنور حشيش، مأمور مركز كفر شكر، بنشوب حريق بمركبة توك توك ملك "ن ف م" 30 عاما ربة منزل ومقيمة بعزبة الجندي التابعة لقرية أسنت.

وعلى الفور انتقل العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث شمال بنها وبسؤال صاحبة التوك توك اتهمت "م م ح" مقيم منيا القمح شرقية بإشعال النيران بمركبة التوك توك ملكها، وذلك لوجود خلافات بينهما لرغبته في الزواج بها عرفيا ورفضها لذلك.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.
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