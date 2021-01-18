داخل سيارته.. شاهد أحدث ظهور للمخرج مجدي الهواري





وظهر الهواري في الصورة باطلالة كاجوال داخل سيارته ، وعلق علي الصورة قائلا : " صياح الخير





كان المخرج مجدى الهوارى قد أعلن عن عرض مسرحية "حزلقوم" لنجم الكوميديا أحمد مكي .





مسرحية "حزلقوم" تأليف حسن المهدي ومحمد جلال ويشارك مكي بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد ومحمد سلام وعدد من نجوم الكوميديا وإخراج كريم سامي .





وكانت أخر أعمال المخرج مجدي الهواري مسرحية " هابي نيو يير بالعربي "، ويتصدر بطولة المسرحية مع النجم محمد عبد الرحمن، كل من النجوم بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، شيماء سيف، دانا الحلبي وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب.





ويقوم محمد عبد الرحمن بشخصية رستم محامي إحدى العائلات الثرية، والذي يتواجد في حفل العائلة بليلة رأس السنة في حضور العديد من الأصدقاء، ولكن عند إغلاق النور وفتحه، يتفاجأ الجميع بحدث غريب، يعكس مسار الحفل كله، ويثير المشاكل والمواقف بين الأصدقاء .

نشر المخرج مجدي الهواري صورة جديده له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".