ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

داخل سيارته.. شاهد أحدث ظهور للمخرج مجدي الهواري

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:13 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشر المخرج  مجدي الهواري صورة جديده له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر الهواري في الصورة باطلالة كاجوال داخل سيارته ، وعلق علي الصورة قائلا : "صياح الخير 

كان المخرج مجدى الهوارى قد أعلن عن عرض مسرحية "حزلقوم" لنجم الكوميديا أحمد مكي.

مسرحية "حزلقوم" تأليف حسن  المهدي ومحمد جلال ويشارك مكي بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد ومحمد سلام وعدد من نجوم الكوميديا وإخراج كريم سامي.

وكانت أخر أعمال المخرج مجدي الهواري مسرحية "هابي نيو يير بالعربي ويتصدر بطولة المسرحية مع النجم محمد عبد الرحمن، كل من النجوم بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، شيماء سيف، دانا الحلبي وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب.

ويقوم محمد عبد الرحمن بشخصية رستم محامي إحدى العائلات الثرية، والذي يتواجد في حفل العائلة بليلة رأس السنة في حضور العديد من الأصدقاء، ولكن عند إغلاق النور وفتحه، يتفاجأ الجميع بحدث غريب، يعكس مسار الحفل كله، ويثير المشاكل والمواقف بين الأصدقاء.

 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مجدي الهواري يشارك متابعيه صورة من ملعب التنس.. شاهد

مع كلبه.. شاهد أحدث ظهور للمخرج مجدي الهواري

بطولة محمد عبد الرحمن .. مسرحية هابي نيو يير تبدأ عروضها ليلة رأس السنة على مسرح Cairo Show

البساط السحري .. محمد عبد الرحمن في كواليس مسرحية هابي نيو يير .. فيديو

توتا نويل.. شيماء سيف تمازح محمد عبد الرحمن بفيديو كوميدى

آخر سيجارة.. مجدي الهواري يعد بالإقلاع عن التدخين

ترشيحاتنا

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى الدوحة بعد توقف 3 سنوات

وصول رئيس الوزراء مقر مجلس النواب لعرض بيان عن تنفيذ البرنامج الحكومي

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

موعد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

انخفاض أعداد المصابين.. إسلام عنان يزف بشرى للمواطنين بشأن كورونا

بسبب رفضها ارتداء الكمامة .. شاهد| مول شهير يطرد سيدة بعد سبها إدارة المكان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات اوبل كروس لاند 2021 بعد الزيادات الجديدة .. صور

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية