الدفع بغواصين وضباط إنقاذ نهري للبحث عن جثة غريق بلبيس

وأكد على حسن شاهين خال الشاب الفقيد أنه مر إلى الآن قرابة الـ 9 أيام ومازالت الجثة في مياه ترعة الإسماعيلية ولم يتم العثور عليها إلى الآن بالرغم من الاستعانة بفريق من الغواصين والأهالي المنتشرين علي طول ترعة الإسماعيلية.





من جانبه،أكد وائل شاهين خال الشاب المتوفي أنه منذ قرابة 7 أيام ورد إلينا إتصال هاتفي عقب ذهاب الفقيد مع عدد من أفراد أسرته لإحضار "فرش منزله"، بأن سيارة ربع نقل انقلبت أعلى كوبري "الزوامل"، وسقطت بركابها في ترعة الإسماعيلية.





واستكمل "وائل" أنه أسفر الحادث عن مصرع والد العريس، وإصابة شخصين آخرين، وتمكنت فرق الإنقاذ من استخراج جثة المتوفي بعد فترة قصيرة من غرقه، وقيام فريق الإنقاذ النهري بالبحث عن الشاب الفقيد.





وأضاف "وائل شاهين" أنه منذ وقوع الحادث فقد قرر الأهالي القيام بأنفسهم بالبحث عن جثة الفقيد وتم الاتصال بجميع أقاربهم ومعارفهم بجميع الأماكن المار من أمامها ترعة الإسماعيلية من أجل البحث عن جثة الفقيد ولكن دون جدوى إلى الآن.





وأشار إلى أن جميع صفحات مواقع التواصل الإجتماعي تحولت إلى منصة لتقديم التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأهله مطالبين الجميع البحث عن الجثة والاستعانة بمتخصصين من قوات الإنقاذ النهري وغيرها من أجل البحث عن الشاب الفقيد