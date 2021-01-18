الحكومة: 113 مليار جنيه دعم الخبز خلال عامين

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تطوير منظومة الخدمات التموينية، وذلك بإضافة 1000 منفذ جديد من مشروع جمعيتي ليصل عدد المنافذ خلال العامين الماضيين 1900 منفذ.





وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته بـ مجلس النواب، ان ما تم ساعد على توفير أكثر من 3800 فرصة عمل، وتم تطوير 225 مكتب تموين ودعم منظومة الدعم العيني.





ولفت إلى أن اجمالى الدعم المالى لـ دعم الخبز البلدي وصل لـ 113 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، مؤكدا ان برنامج الاصلاح الاقتصادى يمثل أطر عمل لكل حكومة حالية أو قادمة، حيث أن البرنامج الوطنى للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى بدأناه ونستكمل تنفيذه لتلبية المطالب الأولوية للمواطنين".





وأشار إلى أن الفترة القادمة هى فترة الانطلاق تحت شعار مصر تنطلق،موضحًا أن الحكومة قدمت 3 تقارير لمجلس النواب فى هذا الصدد وكان اخرها فى نوفمبر 2020 للاطلاع عما تم تنفيذه خلال عامين من عمل الحكومة.





وتابع أن برنامج الحكومة تضمن العديد من المحاور الرئيسية،لافتا إلى أن العام الماضى كان من اصعب الاعوام التى مرت على تاريخ البشرية حيث شهدت ظهور فيروس كورونا وعملنا على تقليل الأثار شديدة السلبية التى تعانى منها الدولة.



