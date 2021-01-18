الحكومة: 113 مليار جنيه دعم الخبز خلال عامين

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تطوير منظومة الخدمات
التموينية، وذلك بإضافة 1000 منفذ جديد من مشروع جمعيتي ليصل عدد المنافذ خلال
العامين الماضيين 1900 منفذ.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته بـ مجلس النواب، ان ما تم ساعد على توفير أكثر من 3800 فرصة
عمل، وتم تطوير 225 مكتب تموين ودعم منظومة الدعم العيني.
ولفت إلى أن اجمالى الدعم المالى لـ دعم الخبز البلدي وصل لـ 113 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، مؤكدا ان برنامج الاصلاح الاقتصادى يمثل أطر عمل لكل حكومة حالية أو قادمة، حيث أن البرنامج الوطنى للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى بدأناه ونستكمل تنفيذه لتلبية المطالب الأولوية للمواطنين".