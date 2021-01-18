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تعليم

كلية الآثار تكشف موقفها من جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:54 م
كلية الاثار جامعة
كلية الاثار جامعة القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور احمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة ، عن موقف الكلية من اعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد تأجيلها . 

وقال الدكتور احمد رجب ، ان الكلية تنتظر قرار المجلس الاعلى للجامعات حول موعد بدء ونهاية الامتحانات حتى تستطيع الكلية وضع جدول الامتحانات الخاص بكل فرقة بالكلية طبقا للقرار . 

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وأضاف "رجب" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه يتم إقامة باقي المقررات الدراسية واستكمالها "أونلاين" من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية "بلاك بورد" والتي أطلقتها الجامعة ، موضحًا أنه تم الانتهاء من الأجزاء العملية في المقررات والبرامج الدراسية .

وأشار إلى أن هناك تدريبات كافية سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس لاستكمال باقي المقررات أونلاين ، حيث تم تأهيلهم بشكل كبير لاستخدام هذه المنصات وكيفية التعامل معها .

ونوه عميد كلية الآثار إلى أن قرارات مجلس الوزراء يترتب عليها إجراء الامتحانات بعد انتهاء إجازة منتصف العام ، بنفس الشكل وترتيب المواد ، ولكن بتغيير موعد كل امتحان  .


وكان مجلس الوزراء قد وافق على المقترح الذي قدمته به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني،  بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية .

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