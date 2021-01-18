أبرزها هندسة البرمجيات.. تعرف على أحدث البرامج الدراسية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

فعلت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة العديد من البرامج الدراسية الجديدة لطلابها بمرحلة البكالوريوس، حيث تم البدء في الدراسة ببرنامجين جديدين وهما: تكنولوجيا الشبكات - هندسة البرمجيات، كما طرحت الكلية برنامج: الحوسبة والمعلوماتية الحيوية.





وبالنسبة لمرحلة الماجستير لطلاب الدراسات العليا، فهناك العديد من البرامج في المجالات الآتية:





- هندسة البرمجيات:



ويقبل هذا البرنامج خريجي كليات ومعاهد الحاسبات والدرجات المشابهة من كليات الهندسة والعلوم ، وكذلك الطلاب الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا الأكاديمي في تخصصات مشابهة.

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‏- شبكات الحواسب السحابية:

ويقبل خريجي الكليات والتخصصات السابقة، إضافة إلى خريجي الكليات الأخرى مع تحميلهم بمواد تكميلية.

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‏- تكنولوجيا الشبكات السحابية:

حيث يقبل هذا البرنامج خريجي كليات ومعاهد الحاسبات والدرجات المشابهة من كليات الهندسة والعلوم .





إضافة إلى دبلوم أكاديمي في نظم الحاسبات:





ويقبل البرنامج طلاب التخصصات والكليات السابق ذكرها.





جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تسعى بجميع كلياتها إلى تطبيق خطتها للتحول الرقمي نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث، لمواكبة التطورات التكنولوجية في كل المجالات والتخصصات، ومسايرة الجامعات العالمية.





كما تقوم بتطوير برامج دراسية جديدة وتدريسها للطلاب على أيدي خبراء ومتخصصين دوليين، لتخريج كوادر قادرة على المنافسة في السوق المحلية والدولية على كل الأصعدة والمستويات.