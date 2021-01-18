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رياضة

مختار مختار يرفض تدريب الإسماعيلي ويتمسك بقيادة الإنتاج الحربي

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:07 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف مختار مختار المدير الفني لفريق الانتاج الحربي، عن حقيقة قرب رحيله عن الفريق عقب تلقيه عرض لقيادة الاسماعيلي،مشيرا إلى أن هناك مسؤول فاوضه لقيادة الاسماعيلي. 

وأضاف مختار مختار في تصريحات عبر اثير " اون تايم سبورت " انه رفض الامر تماما،معربا عن سعادته بالبقاء في الانتاج بالاضافة لرغبة مسؤولي الانتاج باستمراره مع الفريق ودعمه بشكل كامل .

وتابع أن الانتاج الحربي فريق كبير،لافتا إلى أن رحيل عدد من نجوم يعد السبب الاساسي لتذبذب مستوى الفريق،مشيرا إلى أن الفريق سيضم عدد من النجوم خلال الفترة المقبله التي من شانها الاضافة للفريق 

وتابع ان الدوري في البداية وحسم اللقب سيكون صراع كبير بين الاهلي والزمالك وباق فرق الدوري،لافتا إلى أن تعادل الاهلي امس امام البنك الاهلي لا يعد مؤشر على هبوط مستوى الاهلي حيث ان الدوري مازال في البداية 

أما عن باسم مرسي نجم الفربق فأكد انه ابلغ مسؤولي النادي برغبة الزمالك في ضمه مشددا انه حتى الان لم يتفاوض الزمالك بشكل رسمي لضمه.
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