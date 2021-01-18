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مدبولى : الحكومة نجحت فى الحصول على 10 مليار دولار كتمويل تنموى فى عام 2020

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:59 ص
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
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ريهام فيكتور
قال رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولى ، إن حجم التمويل التنموي  الخارجي يمثل  حاليًا 25% من إجمالى التمويل الخارجي ، ويتميز بشروطه الميسرة حيث أن سعر الفائدة منخفض جدًا ومتوسط مدة السداد 18 سنة .

 وأضاف " مدبولى " ، فى بيان الحكومة أمام مجلس النواب ، أن متوسط فترات السماح 5 سنوات ، وقد نجحت الحكومة فى الحصول  على 10 مليار دولار كتمويل تنموى فى عام 2020 .

وأشار إلى أنه قد اتضح أن نسبة  82% من المشروعات التى تمول بقروض تنموية في عام 2020 تسير بشكل جيد ، موضحًا أنه جارى دفع الباقى الذى يمثل 18% ووضعها ايضا على المسار السليم .

وتابع أنه فى إطار توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية والإقليمية والدولية قام مجلسكم الموقر بالموافقة على قانون صندوق مصر السيادى فى اغسطس 2018، مؤكدا أن الصندوق فى نوفمبر 2019 حقق أول استثمار خارجي بعد الإعلان عن تأسيس منصة استثمارية  استراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار ودخل صندوق مصر السيادى التصنيف العالمى للصناديق السيادية و يحتل حاليا المرتبة 43 عالميًا.
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