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تعليم

نشر الوعي وتعزيز روح المبادرة.. تعرف على خدمات نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:40 م
صدى البلد
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كشفت جامعة حلوان في بيان رسمي لها اليوم ، عن تفاصيل نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان. 

وقالت جامعة حلوان ، إن هذا النادي عبارة عن "مشروع ممول من اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا"، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة ايمان أبو طالب، الأستاذ المساعد بقسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية، ومدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون التطبيقية، ويمكن وصول جميع فعالياته إلي السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة (مدرسين مساعدين - ومعيدين)، وطلاب وباحثين، من خلال تمكينهم من التسجيل على اللينك الاتي للتعرف والمشاركة علي الأنشطة وورش العمل لجميع مجتمع الجامعة.

كما يسمح النادي لطلاب الجامعة التسجيل في الفورم الاتي لكى يكون لهم أولوية  من المشاركة في فعاليات نادى ريادة الأعمال جامعة حلوان المختلفة.

وأوضحت  الدكتورة إيمان أبو طالب أن نادى ريادة الأعمال يساعد إلى نشر وعى مفهوم ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر وتشجيع الإنتاج والتطوير، وتعزيز روح المبادرة والابتكار وتعزيز قدراتهم التنافسية وتأهيلهم لتأسيس المشاريع الريادية، ويعمل على تطوير مهارات رواد الأعمال الطموحين ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بينهم وتوفير كافة احتياجاتهم ليكونوا رواد أعمال ناجحين وقادة المستقبل، كما يعمل على تنفيذ العديد من الأهداف التي تتضمن بناء ثقافة ريادة الأعمال لتنمية الدافع إلى العمل الحر، والمساهمة في تفعيل دور المنشآت الصغيرة لإيجاد وظائف وفرص عمل تستوعب خريجي مؤسسات التعليم والتدريب بجامعة حلوان.

 وأضافت أن من أهداف نادى ريادى الأعمال أيضا تعزيز القدرات الريادية لدى طلاب المراحل التعليمية المختلفة لإيجاد أفكار ريادية لمشاريع مستقبلية، وتحقيق التطوير والتنمية المستمرة للقدرات البشرية والفنية والنظامية لجامعة حلوان بجودة فائقة، وتوفير بيئة إيجابية لاحتضان الأفكار الإبداعية والأعمال الرائدة للطلاب والخريجين داخل الجامعة وخارجها، وكذلك دعم ومساندة المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال في مختلف المجالات والمساهمة على خلق بيئة محفزة لرواد الأعمال لدعم الابتكار وتحقيق ريادة الأعمال والريادة المجتمعية.
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