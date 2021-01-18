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تعليم

رئيس جامعة المنصورة يراجع "خطة الأنشطة" مع ممثلي مجلس اتحاد الطلاب

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:00 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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قســـم التعليــــم
عقد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، الاجتماع الأول مع ممثلي مجلس اتحاد طلاب الجامعة الجدد لمناقشة خطة الأنشطة والفعاليات المختلفة خلال تعليق الدراسة وإجازة منتصف العام الدراسي.


جاء ذلك بحسب بيان، الاثنين، بحضور الدكتور محمد عطية البيومي،  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد عبد اللطيف، الأمين المساعد للتعليم والطلاب، الدكتور احمد أنور العدل، منسق عام الأنشطة الطلابية، إبراهيم فهمي، مدير إدارة رعاية الطلاب، الطالب محمد ربيع رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والطالب أحمد جلال نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة. 

وفي بداية الاجتماع هنأ رئيس الجامعة أعضاء مجلس اتحاد الطلاب على ثقة زملائهم واختيارهم ليكونوا ممثلين عنهم، حيث يمثل الاتحاد 150ألف طالب وطالبة هم إجمالي طلاب جامعة المنصورة. 

وأشار الى الدور الهام لاتحاد الطلاب في دمج الطلاب في الأنشطة المختلفة لإظهار مواهبهم وابداعاتهم والاهتمام بمساعدة زملائهم الطلاب في حل المشكلات التعليمية والتواصل المستمر بين الطلاب وإدارة الجامعة والكليات للتغلب على أي مشكلات تطرأ

وأكد ا الدكتور محمد عطية البيومي أن الجامعة لا تدخر جهدًا فى تقديم الدعم الكامل لاتحاد الطلاب لتنفيذ الأنشطة المتنوعة إلى جانب دعم الجامعة لبرنامج التكافل، مشيرًا الى أهمية سعي أعضاء الاتحاد إلى تنوع الأنشطة الطلابية وإقامة الفعاليات المتنوعة و الغير تقليدية الهادفة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وعقد لقاءات أون لاين لجذب كافة طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد العدل أن خطة الأنشطة الطلابية ستتضمن فعاليات مختلفة لتوسيع دائرة المشاركة في الأنشطة الطلابية ونشر الوعى لدى الطلاب خاصة فيما يخص القضايا العامة التي تتعلق بالأمن القومي. 
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