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أصل الحكاية

وثيقة تاريخية.. 200 ألف جنيه ميزانية مصر عام 1907

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:31 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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مايكل عياد
تشهد مصر خلال العام المالي الحالي 2020-2021 والذي ينتهي في يونيو المقبل، أضخم موازنة عامة في تاريخ البلاد، وذلك بحجم بلغ 2.2 تريليون جنيه مصري، وذلك بحسب التقارير الرسمية لوزارة المالية.

وتعكس تلك القيمة حجم النمو الذي تشهده مصر، على جميع الأصعدة. 

 وخلال التقرير التالي يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، موازنة قديمة لمصر، تحديدا موازنة عام 1907، وذلك بحسب وثائق تاريخية رسمية صادرة عن وزارة المالية.

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ولك أن تتخيل أن موازنة مصر عام 1907 بلغت نحو 206 آلاف 768 جنيها مصريا، وأن حجم الزيادة في الموازنة التي تلتها كان 3261 جنيها فقط، حيث بلغت موازنة عام 1908 نحو 210 آلاف و91 جنيها مصريا فقط.

ويستعرض صدى البلد خلال ألبوم الصور التالي، البنود الكاملة لموازنة بر مصر كاملا خلال عام 1907 أي منذ حوالي 114 عاما ميلاديا، والتي جاءت كالتالي:
وثيقة تاريخية.. 200 ألف جنيه ميزانية مصر عام 1907
وثيقة تاريخية.. 200 ألف جنيه ميزانية مصر عام 1907
وثيقة تاريخية.. 200 ألف جنيه ميزانية مصر عام 1907
وثيقة تاريخية.. 200 ألف جنيه ميزانية مصر عام 1907
وثيقة تاريخية.. 200 ألف جنيه ميزانية مصر عام 1907
وثيقة تاريخية.. 200 ألف جنيه ميزانية مصر عام 1907
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