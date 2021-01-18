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مدبولى: عقد 21 شراكة مع القطاع الخاص فى التعليم والتدريب المزدوج

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:31 م
صدى البلد
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ريهام فيكتور
قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، إنه تم الارتقاء بالتعليم من خلال توفير حوالي مليون و350 ألف تابلت لطلاب الأول الثانوى فى جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته المذاعة اليوم، أن وزارة التربية والتعليم فعلت خدمات التعليم عن بعد وتم الاعتماد على الوسائل التكنولوجية خلال جائحة كورونا في العملية التعليمة.

وأشار إلى أنه تم إحلال وتجديد أكثر 26 ألف فصل بمختلف المراحل التعليمية وادارة 9 مدارس النيل وإنشاء 41 مدرسة مصرية يابانية منها 6 مدارس دخلت الخدمة.

وتابع أنه تم إنشاء مدرسة التكنولوجيا التطبيقية لتلبية احتياجات سوق العمل المصرية أبرزها فى الصناعة والتركيبات الكهربائية وصناعة والمجوهرات.

وأكد أنه تم عقد 21 شراكة مع القطاع الخاص فى التعليم والتدريب المزدوج وإنشاء مدارس داخل المصانع والمزارع، كما صدرت قرارات بإنشاء 3 جامعات حكومية جديدة.

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