ختام فعاليات الدورة التدريبية لطلاب الدراسات العليا بمنظمة خريجي الأزهر

اختتمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، فعاليات الدورة التدريبية، التي عقدتها لـ 75 طالبًا وافدًا من طلاب الدراسات العليا، من 15 جنسية مختلفة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وناقشت الدورة عددًا من المحاور حول القضايا المختلفة، وعددًا من الموضوعات، حول "مكانة المرأة في الإسلام"، و"أصول الدعوة الإسلامية"، و"أحاديث أخطأ في فهمها المتطرفون"، و"دور الأزهر الشريف في نشر العلوم"، على يد نخبة من كبار علماء وأساتذة الأزهر الشريف.





حضر حفل الختام د . محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، وأسامة يس، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، ود عبد الدايم نصير، مستشار فضيلة الإمام الأكبر - أمين عام المنظمة.



