ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمود العسيلى يطرح فيديو كليب "حبه غلط" على يوتيوب.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:35 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
طرح الفنان محمود العسيلى أغنيته الجديدة "حب غلط" التي صورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج إبراهيم حدرج.

من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله وميكس & ماستر علي فتح الله، واستطاع الكليب تحقيق ربع مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من طرحه على يوتيوب.

وكان الفنان محمود العسيلي، والفنان أمير عيد، قد تصدرا قائمة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب بأغنيتهما الجديدة "دنيا جديدة"، محققة 250 ألف مشاهدة في يومين.  

وتم الانتهاء من تسجيل الأغنية وتصويرها منذ أسبوعين، واختارا أن يكون العرض اللايف الأول لها بشكل مباشر ومفاجئ وغير متوقع أمام الجمهور، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الحالية الثانية والأربعين. 

ونشبت خلافات بين النجمين شغلت بال جمهور الطرفين على مدار اليومين الماضيين بدأها العسيلي بنشر دعاية لأغنيته الجديدة عبر صور من كواليس تصويرها معلقًا: "انتظروا أغنيتي الجديدة "دنيا جديدة".. قريبا جدا"، ليستشيط بعدها أمير عيد غضبًا ويقرر نشر تغريدة مضادة مفادها :"أنا بحترم عسيلي جدا بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية دنيا جديدة بتاعته وقريبًا .. دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم". 

ليرد العسيلى على اتهام أمير، قائلا: "یا أمير أنا كمان بحترمك واللي عارفه انك مش ممكن تاخد حاجة مش بتاعتك أو تعمل مشاكل مع واحد صاحبك على السوشيال ميديا".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد "خناقة السوشيال ميديا".. أمير عيد والعسيلي يجتمعان في أغنية "دنيا جديدة"

شاهد.. محمود العسيلي وأمير عيد في كليب دنيا جديدة

العسيلي وأمير عيد يتصدران يوتيوب بسبب دنيا جديدة

بصورة رومانسية.. محمود العسيلي يتغزل في زوجته عبر إنستجرام

مليون مشاهدة لأغنية أمير عيد ومحمود العسيلي.. فيديو

محمود العسيلي ونجله يحتفلان بالكريسماس على طريقتهما الخاصة

ترشيحاتنا

صراع الصدارة يشعل مواجهة منتخبا مصر والسويد بـ مونديال اليد.. الليلة

شوبير يطالب الزمالك بـ مراجعة اللوائح ويؤكد: ايقاف محمود علاء باطل

في سابقة برلمانية لتقييم أداء الحكومة.. مدبولي ووزيرا التنمية المحلية والتموين أمام البرلمان

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

في ذكرى وفاة سعيد عبد الغني.. اللحظات الأخيرة قبل وفاته وحقيقة تبرعه بثروته

خبير معلومات: كل مواقع التواصل تجمع البيانات ولا خصوصية بها.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات اوبل كروس لاند 2021 بعد الزيادات الجديدة .. صور

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية