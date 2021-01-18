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محافظات

لتيسير الحركة المرورية.. إزالة 182 حالة إشغال طريق بدمنهور في البحيرة

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:44 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، اليوم الإثنين، حملة لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق،لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأسفرت الحملة عن رفع 182 حالة إشغال متنوع مابين ثابت ومتحرك بنطاق الطرق والشوراع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكانت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة،نفذت حملات إشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق بنطاق ٣ مراكز ، أسفرت عن رفع 749  حالة إشغال عبارة عن الآتي:-

- رفع 30 حالة إشغال بمركز ومدينه حوش عيسي

- إزالة 160 حالة إشغال طريق  بمركز ومدينه كفر الدوار.

- رفع 560 حالة إشغال متنوع مابين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة دمنهور.

ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده برئاسة العميد عبد الله المليجى، أمس السبت،حملة مكبرة لمتابعة آليات عمل المقاهي ومنع تقديم الشيشة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء و تعليمات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لضبط وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٠٢ شيشة بعدد من المقاهى المخالفة حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كما تم إعدام ٤٥٠ شيشة بعد مصادرتها من خلال الحملات خلال الفترة الماضية.


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