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مدبولى: نحتل المركز الثاني أفريقيا فى مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:38 م
صدى البلد
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تعاملت مع الظروف الصعبة فى مواجهة فيروس كورونا و مواجهة كل الشائعات، ، حيث تعاونت كل جهات الدولة في تكثيف الحملات الإعلامية من أجل التأكيد على المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وأضاف "مدبولى" خلال كلمته بمجلس النواب، اليوم الأثنين، أنه كان هناك العديد من الإشادات الدولية بالجهود الحكومية لمواجهة هذا الفيروس اللعين، حيث أكد تقرير من منظمة فيتش الصادر لعام 2020 على النظرة التفائلية التى تعطيها المؤسسة لمصر بالمقارنة بمعظم الأسواق الناشئة الأخرى، حيث تعد مصر واحدة من الاسواق الناشئة القليلة التى يتوقع أن يستمر بها الناتج المحلى الحقيقى فى الإرتفاع خلال عام 2020 و2021.

وتابع أن  تقرير  هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة فى أكتوبر 2020 بشأن الإستجابات المستندة فى إقليم شمال أفريقيا وغرب أسيا أنتهى الى أن مصر هى الدولة الوحيدة فى الإقليم التى سجلت إستجابة شاملة بتدابير تغطى على الأقل 3 أبعاد، هى الإقتصادى والرعاية مدفوعة الأجر والعنف ضد المرأة.

وأشار إلى أن مصر أحتلت المرتية الأولى من حيث عدد التدابير المساندة للمرأة خلال الجائحة، متابعا أن مصر أحتلت المركز الثانى أفريقيا والرابع عربيا فى مؤشر التعافى الإقتصادى من جائحة كورونا الصادر من مجموعة أمريكية.
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