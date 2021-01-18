وفاة رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق بـ كورونا

توفي جمال الجعفرى الرئيس السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم، رئيس نادي الاتحاد الحالي، عن عمر ناهز 59 عاما متأثرا بفيروس كورونا.



وتدهورت الحالة الصحية لرئيس الاتحاد الليبى السابق خلال الأيام الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا حتى فارق الحياة خلال الساعات القليلة الماضية.





وعلى الجانب الأهر حالة كبيرة من الرعب تفرض نفسها لدى عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خوفا من تلقى محمد الشناوي حارس المرمى عقوبة قوية بعد مشادته مع الحكم محمد سلامة والذى أدار مباراة الفريق أمس أمام البنك الأهلي .



وتعادل الأهلى مع البنك الأهلى بدون أهداف فى المباراة التى أقيمت بينهما في الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز .



وعقب انتهاء المباراة ، توجه محمد الشناوى إلى محمد سلامة حكم المباراة ودخل معه في مشادة بسبب اعتراض الحارس على بعض القرارات التحكيمية للحكم في المباراة ولكن سرعان ما تدخل عدد من لاعبي الأهلي وفضوا الأمر بين الحارس والحكم بإبعاد الشناوى .



ووفقا للوائح فأن عقوبة الدخول فى مشادة " عنيفة " مع الحكم دون الاعتداء عليه فإن العقوبة تصل إلى الإيقاف 4 مباريات بجانب دفع غرامة مادية 20 ألف جنيه ، ولكن يتوقف ذلك الأمر عن ما سيقوم الحكم بتدوينه فى تقريره الرسمي الذى سيقدمه لاتحاد الكرة .



وفى حال عدم إدانة الشناوى من قبل الحكم فإنه لن يتعرض لأى عقوبة ولا يؤخذ بما حدث عبر شاشات التلفزيون ، فتقرير الحكم ومراقب المباراة هو الفيصل فى تلقى الشناوى أو أى لاعب أخر أى عقوبة وذلك وفقا للوائح .





