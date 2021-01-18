ختام فعاليات الدورة التدريبية لطلاب الدراسات العليا بمنظمة خريجي الأزهر

اختتمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فعاليات الدورة التدريبية، التي عقدتها لعدد 75 طالبًا وافدًا من طلاب الدراسات العليا، من 15جنسية مختلفة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





ناقشت الدورة عددًا من المحاور حول القضايا المختلفة، وعددًا من الموضوعات، حول "مكانة المرأة في الإسلام"، و"أصول الدعوة الإسلامية"، و"أحاديث أخطأ في فهمها المتطرفون"، و"دور الأزهر الشريف في نشر العلوم"، على يد نخبة من كبار علماء وأساتذة الأزهر الشريف.





حضر حفل الختام د محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والسيد أسامة يس، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، ود عبد الدايم نصير، مستشار فضيلة الإمام الأكبر - أمين عام المنظمة.





تهدف المنظمة من خلال عقد هذه الدورات، إلى صقل مهارات الطلاب في العلوم الشرعية وغيرها من العلوم المتصلة بالحياة، وذلك ضمن خطة المنظمة لدحض أفكار الإرهاب والتطرف، ونشر فكر الأزهر الوسطي، ومناهضة الغلو والتطرف.