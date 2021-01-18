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تعليم

خبير تربوي: يجب على الطالب استغلال الإجازة في تنمية مهارات استخدام التكنولوجيا الحديثة

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:00 م
الدكتور رضا مسعد
الدكتور رضا مسعد
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أحمد الشاهد
قال الدكتور رضا مسعد، مساعد وزير التعليم الأسبق إن الطالب يجب أن يستغل فترة الإجازة في تنمية مهاراته والتطوير من إمكانياته على المنصات الإلكترونية.

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن طبيعة الطالب أنه يتناسى المقررات الدراسية التي تم تدريسها له، خاصة في هذه الفترة، وهي فترة الانقطاع عن الكليات والمدارس.

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وأضاف "مسعد" أنه يجب أن يكون هناك توجيه من جانب ولي الأمر ومتابعة له بصفة مستمرة ، والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية بصورة صحيحة.

ويتم خلال هذه الفترة التواصل من خلال هذه المنصات مع أعضاء هيئة التدريس ، ومراجعة المقررات والبرامج الدراسية والتدريب على أشكال الامتحانات الالكترونية على هذه المنصات.

ونوه إلى أن فترة توقف الدراسة لم تكن مؤثرة على الطلاب لأنها جاءت بعد انتهاء الجامعات والمدارس من الأجزاء الكبرى من مقرراتها الدراسية ، ولكن يجب على الطلاب في هذه الفترة مراجعة هذه المقررات بصفة مستمرة ، والتدريب على الطرق الجديدة للامتحانات.
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