عام من التميز.. مركز جراحة الجهاز الهضمي بالمنصورة يعلن حصاد الخدمات الطبية خلال 2020

أ علن الدكتور حلمى عزت، مدير مركز جراحة الجهاز الهضمي علن الدكتور حلمى عزت، مدير مركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة ، فى بيان له اليوم الاثنين عن حصاد المركز والخدمات المقدمة للمواطنين خلال عام 2020، والذى يعد عاما استثنائيا فى ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم.

وتابع عزت حلمي، أنه على الرغم من التداعيات إلا أن مركز جراحة الجهاز الهضمي شهد العديد من الإنجازات الطبية والصحية لمرضى جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الكبد.



وأكد أنه خلال العام المنقضى 2020 تردد على العيادة الخارجية بالمركز 48383 مريضا منهم 681 مريضا أجنبيا من خارج البلاد وقد تم عمل 9978 فحصا بقسم الآشعة التشخيصية بالمركز شمل "الأشعة التلفيزيونية والأشعة المقطعية متعددة الطبقات وفحص الجهاز الهضمى العلوى والسفلى بالصبغات الباريوم فضلا عن علاج أورام الكبد بالتردد الحراري والأشعة التداخلية والتي يعد مراكز مميزا فيها بإمكانياته والكفاءات الموجودة به.





وأضاف أنه تم إجراء 3399069 تحليلا طبيا مختلفا بالمعامل داخل المركز منهم 2266 تحليلا للأنسجة (الباثولوجى) بمعمل تحليل الأنسجة بالمركز.





وأوضح أن مركز جراحة الجهاز الهضمى يتميز بوجود وحدات متطورة من أحدث مناظير الجهاز الهضمى التشخيصية والعلاجية المختلفة حيث تم إجراء 3641 منظارا مختلفا داخل المركز خلال العام المنقضى 2020.



وقد خضع 2216 مريضا لمنظار الجهاز الهضمى العلوى التشخيصى وخضع 37 مريضا لمنظار علاجى لتوسيع ضيق بالجهاز الهضمى العلوى لأسباب مختلفة وقد تم إجراء 1052 منظارا للجهاز الهضمى السفلي وإجراء 336 منظار قنوات مرارية لتشخيص وعلاج أمراض القنوات المرارية والبنكرياس المختلفة وتركيب دعامات القنوات المرارية.





وأشار إلى أن المركز يتميز أيضا بوجود وحدة منفردة وخاصة لدراسة حركية الجهاز الهضمى العلوى والسفلى وهى وحدة من الوحدات المعدودة والفريدة من نوعها فى مصر والشرق الأوسط حيث تم إجراء 603 فحوصات مختلفة لدراسة اضطربات حركة الجهاز الهضمى خلال العام المنقضى 2020 وقد تم دخول 2643 مريضا للأقسام الداخلية بالمركز للخضوع لجراحات الجهاز الهضمى المختلفة وزراعة الكبد منهم 1379 ذكورا و1264 إناثا وقد تم عمل 712 جراحة تحتاج إلى مهارة خاصة و1067 جراحة تحتاج إلى مهارة كبرى داخل المركز لعلاج مرضى الجهاز الهضمى الذين يعانون من الأمراض الحميدة والخبيثة للقضاء على قوائم الانتظار تبعا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة بالحفاظ على صحة المصريين والقضاء على قوائم الانتظار.



وأوضح أن المركز يوجد به وحدة خاصة لزراعة الكبد من متبرع حى وهي من أوائل الوحدات في زراعة الكبد على مستوى العالم وقد اقترب عدد حالاته الألف حالة بنسبة نجاح 100% وتم إجراء 67 حالة زراعة الكبد من متبرع حى خلال العام المنقضى 2020 رغم جائحة كورونا مع الاخذ في الاعتبار كل الاحتياطيات الطبية والإجراءات الاحترازية لمنع إصابة المرضى أو العاملين بالمركز.