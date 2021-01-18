مدبولي أمام البرلمان: 500 مليار جنيه لتطوير جميع القرى المصرية خلال 3 سنوات

كشف الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، تخصيص 500 مليار جنيه ، للانتهاء من تطوير جميع قري الريف المصري خلال 3 سنوات .





واوضح خلال كلمته امام الجلسة العامة لمجلس النواب ،ان خطة تطوير القري ستشمل الانتهاء من اعمال الرصف والصرف الصحي ، لافتا الي ان الحكومة ستستهدف تطوير كل الترع القائمة وسيتم الانتهاء من تطوير 20 الف كيلو متر ، واستخدام منظومة الري الحديث علي 4 مليون فدان





واشار الي ان خطة الحكومة خلال ال3 سنوات القادمة تستهدف تطوير المدن القائمة علي غرار الأسمرات واستصلاح مليون فدان وانشاء شبكة سكك حديدية جديدة .



