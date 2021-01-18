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برلمان

مدبولي أمام البرلمان: 500 مليار جنيه لتطوير جميع القرى المصرية خلال 3 سنوات

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:37 م
رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
كشف الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، تخصيص 500 مليار جنيه ، للانتهاء من تطوير جميع قري الريف المصري خلال 3 سنوات .

واوضح خلال كلمته امام  الجلسة العامة لمجلس النواب ،ان خطة تطوير القري ستشمل الانتهاء من اعمال الرصف والصرف الصحي ، لافتا الي ان الحكومة ستستهدف تطوير كل الترع القائمة وسيتم الانتهاء من تطوير 20 الف كيلو متر ، واستخدام منظومة الري الحديث علي 4 مليون فدان 

واشار الي ان خطة الحكومة خلال ال3 سنوات القادمة تستهدف تطوير المدن القائمة علي غرار الأسمرات  واستصلاح مليون فدان وانشاء شبكة سكك حديدية جديدة .

واوضح ان التحدي الحقيقي امام الحكومة هو النمو السكاني ، وستسعي الحكومة لمواجهته من خلال رفع معدلات النمو والحفاظ علي انخفاض التضخم مواجهة البطالة .
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