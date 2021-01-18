بريطانيا تدرب 15 دولة لديها سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان

دربت الحكومة البريطانية، جيوش ثلثي دول العالم، بما في ذلك 15 دولة تم توبيخها وإدانتها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.





ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، دعت منظمة مناهضة لتجارة الأسلحة إلى إجراء تحقيق حول استخدام دول بعينها، التدريب العسكري للمملكة المتحدة، لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.





ومن بين الدول التي لديها سجلات تتعلق بحقوق الإنسان والتي تلقت تدريبات عسكرية من المملكة المتحدة، الصين وسريلانكا والسودان وزيمبابوي.





جاءت دعوة الحملة ضد تجارة الأسلحة بعد أن حصلت صحيفة "جارديان" على رد بشأن حرية المعلومات من وزارة الدفاع كشف في عامي 2018/19 و 2019/20 أن الحكومة قدمت تدريبات على أراضي المملكة المتحدة لحوالي ثلثي سكان العالم، أي 130 دولة في 2018/2019 و 120 دولة في 2019/20 – بما في ذلك بعض البلدان التي لديها سجلات صادمة في مجال حقوق الإنسان.





بينما قدمت وزارة الدفاع قائمة كاملة بالتدريب العسكري المقدم في المملكة المتحدة إلى دول أجنبية، إلا أنها رفضت على أساس تكلفة الحصول على هذه المعلومات للرد على أسئلة حول التدريب العسكري البريطاني المقدم في الخارج إلى دول أخرى.





وتصدر حكومة المملكة المتحدة قائمة سنوية بالبلدان التي لديها مخاوف بشأن حقوق الإنسان. ومن بين هذه الدول البالغ عددها 31 دولة، 15 منها مصنفة بأنها تنتهك حقوق الإنسان.





وقالت الحكومة إن التوجيهات المتعلقة بهذه القائمة سارية حتى 31 ديسمبر 2020. وقدمت تدريبات عسكرية لثماني دول مدرجة في القائمة حيث يوجد حظر أسلحة، بما في ذلك أفغانستان والعراق والصومال والسودان.





وفي 2018- 2019، قدمت الحكومة 1169 دورة منفصلة في المملكة المتحدة، وفي السنة التالية قدمت 1096 دورة.





وذكرت مقدمة كتالوج تدريب الجيش البريطاني الدولي على الدفاع عن المملكة المتحدة، إنها معترف بها بحق كرائدة في توفير التدريب العسكري على مستوى عالمي.





وتشمل الدورات في الكتالوج إعداد وقيادة القوات المدرعة في العمليات، ودورات المشاة بما في ذلك دورة معركة قائد الفصيلة التي تتضمن خمسة أسابيع من التدريب التكتيكي على الرماية الحية ورمي القنابل الحية على النطاقات المصممة لهذا الغرض، والعمليات الهجومية والدفاعية في بيئات الغابة و تعليمات حول كيفية تشغيل قذائف الهاون عيار 81 و 60 ملم. هناك أيضًا تدريب على العرض للقناصة في الرماية الأساسية والمتقدمة.





يتضمن الكتيب أيضًا دورات في الجوانب اللطيفة للحياة العسكرية مثل الدورات الموسيقية للمزارعين ودورات التصوير الفوتوغرافي وتدريب الطهاة العسكريين.