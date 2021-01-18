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توك شو

مدبولي: حاولنا الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:05 م
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
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ريهام فيكتور
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،  إننا حاولنا السير على خطين متوازيين من أجل الحفاظ على صحة وأرواح المواطنين ولكن فى نفس الوقت الحفاظ على عجلة الاقتصاد المصري فى الدوران .

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي  في بيان، خلال جلسة مجلس النواب اليوم ، إننا إذ اتخذنا كما أخذت العديد من الدول منهج غلق الاقتصاد  كنا الآن سنكون في موقف  لا يمكن أن يتخيله أحد من سوء الأحوال الاقتصادية .

وأشار، رئيس مجلس الوزراء ،  إلى أنه،  باعتراف العالم كله أننا كنا من أفضل الدول التي تأثرت اقتصاديا بشكل أقل فى ظل جائحة كورونا .

وتابع، رئيس مجلس الوزراء ،  أن مصر فى عام 2020 هى ثاني دولة على العالم فيما يخص نسبة النمو الاقتصادي الإيجابية بعد الصين ، عام 2020 كل دول العالم نمت بالسالب ، مؤكدا أن كل المؤسسات العالمية تشيد بأداء الدولة المصرية وقدرتها على الصمود والتصدي لهذه الجائحة الكبيرة .

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