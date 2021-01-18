رئيس الوزراء: كل المؤسسات العالمية تشيد بأداء الدولة وقدرتها على الصمود أمام الجائحة

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، أن مصر عام 2020 تانى دولة على العالم فيما يخص نسبة النمو الاقتصادى الإيجابية بعد الصين ، مؤكدًا أن 2020 كل العالم نمت بالسالب .





وأضاف مدبولى ، خلال كلمته بمجلس النواب اليوم ، أن كل المؤسسات العالمية تشيد بأداء الدولة المصرية وقدرتها على الصمود والتصدى لهذه الجائحة الكبيرة .





وأشار رئيس مجلس الوزراء ،إلى أننا قمنا بالعديد من الإجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن موجة فيروس كورونا منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 9 أشهر ، وإلغاء الرسوم على مكينة السحب من ماكينات الصرف الآلية .



