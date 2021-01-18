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رئيس الوزراء: كل المؤسسات العالمية تشيد بأداء الدولة وقدرتها على الصمود أمام الجائحة

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:50 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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ريهام فيكتور
قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، أن مصر عام 2020 تانى دولة على العالم فيما يخص نسبة النمو الاقتصادى الإيجابية بعد الصين ، مؤكدًا أن  2020 كل العالم نمت بالسالب .

وأضاف مدبولى ، خلال كلمته بمجلس النواب اليوم ،  أن كل المؤسسات العالمية تشيد بأداء الدولة المصرية وقدرتها على الصمود والتصدى لهذه الجائحة الكبيرة .

وأشار  رئيس مجلس الوزراء ،إلى أننا قمنا بالعديد من الإجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن موجة فيروس كورونا منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 9 أشهر ، وإلغاء الرسوم على مكينة السحب من ماكينات الصرف الآلية .

وتابع أننا قمنا بتعديل الحد الاقصى للهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة ، منوهًا إلى أن وزارة المالية وفرت 5 مليار جنيه لدعم  السياحة والطيران بما انهم القطاعين أكثر تضررًا  وإعفاء كافة الكافتريات من سداد الإيجارات لحين عودة  الحياة لطبيعتها ، إلى جانب السماح بنسبة فى الفنادق بإشغال نسبة 50 % .
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