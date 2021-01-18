ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بشرى.. مدبولى: لن نستورد أى منتجات بترولية مصنعة بعد عام 2023

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:56 م
صدى البلد
Advertisements
هاجر إبراهيم
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي وتغطية إحتياجات السوق المحلى للغاز لمختلف قطاعات الدولة، مشيرا إلى أنه تم توطين الغاز الطبيعي لعدد 2.3 مليون وحدة سكنية بزيادة نسبتها 15% عن الأعداد المخطط تنفيذها، علما بأنه تم توصيل الغاز بنحو 141 منطقة سكنية جديدة لاول مرة منذ بدأ العمل ببرنامج عمل الحكومة الحالى.

وأضاف "مدبولى" خلال كلمته بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه بحلول عام 2023 ستحقق مصر الإكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية، متابعا: "لن نستورد بعد 2023  أى منتجات بترولية مصنعة"، حيث إن مصر ستكون قادرة على التوفير الكامل والإكتفاء الذاتى منه.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تقرير حكومي: توصيل الغاز الطبيعي لـ 2.3 مليون وحدة سكنية.. وتحويل 74.6 ألف سيارة للعمل بالغاز

في تقرير تفصيلي للبرلمان تحت عنوان مصر تنطلق: رئيس الوزراء يقدم حصاد عامين من برنامج عمل 2018-2020.. مدبولي: الحكومة وضعت خطة لبرنامجها ينبثق من ركائز التكليف الرئاسي في يونيو 2018

وزير البترول: مصر خامس أكبر دول المنطقة إنتاجا للغاز

وزير البترول: مصر تتصدر المركز الـ 13 عالميا والـ 5 بالمنطقة إنتاجا للغاز

الملا يصدر حركة تنقلات جديدة بـ"البترول" .. تفاصيل

مدبولى: بحلول 2023 ستحقق مصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية

ترشيحاتنا

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

انخفاض في درجات الحرارة وغيوم .. توقعات طقس السعودية اليوم

رئيس النواب: برنامج الحكومة يعكس رؤية شاملة وتعاون السلطات يحقق مصلحة الوطن

من أم تانية.. هنا شيحة تظهر برفقة أخيها

زوجته كشفت السبب للمباحث.. مصمم جرافيك يلقي بنفسه من أعلى سطح منزله بالمنصورة

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات اوبل كروس لاند 2021 بعد الزيادات الجديدة .. صور

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية