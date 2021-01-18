بشرى.. مدبولى: لن نستورد أى منتجات بترولية مصنعة بعد عام 2023





وأضاف "مدبولى" خلال كلمته بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه بحلول عام 2023 ستحقق مصر الإكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية، متابعا: "لن نستورد بعد 2023 أى منتجات بترولية مصنعة"، حيث إن مصر ستكون قادرة على التوفير الكامل والإكتفاء الذاتى منه.









أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي وتغطية إحتياجات السوق المحلى للغاز لمختلف قطاعات الدولة، مشيرا إلى أنه تم توطين الغاز الطبيعي لعدد 2.3 مليون وحدة سكنية بزيادة نسبتها 15% عن الأعداد المخطط تنفيذها، علما بأنه تم توصيل الغاز بنحو 141 منطقة سكنية جديدة لاول مرة منذ بدأ العمل ببرنامج عمل الحكومة الحالى.