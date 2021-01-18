إيهاب جلال يستقر على تشكيل المقاصة فى مواجهة غزل المحلة بالدوري

استقر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة على تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة اليوم بملعب الأخير فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدورى الممتاز.



ومن المقرر أن يدخل المقاصة المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: محمد كوكو





خط الدفاع: عصام صبحى وأحمد مودى وأسامة العزب ومحمد دسوقي



خط الوسط: هشام محمد وخالد أوتشو ومفتاح طقطق .



خط الهجوم: باولن فوافي وشيملس بيكلى ومروان حمدي .



ويسعى المقاصة إلى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم من أجل مواصلة العروض المميزة التى يقدمها الفريق فى الفترة الأخيرة تحت قيادة مدربه إيهاب جلال بعد فوزه فى مباراتين متتاليين على حساب الإسماعيلى وأسوان.



