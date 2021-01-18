بالأرقام.. الحكومة تؤكد على اهتمام الدولة بالفئات الاولى بالرعاية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالفئات الاولى بالرعاية، حيث بلغ عدد السكان تحت خط الفقر الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون مواطن، وذلك يتنوع بين برامج الدعم النقدي والضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة وحياة كريمة، والتي استفادت منهم اكثر من 3.6 مليون اسرة فقيرة من تلك البرامج.





وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال القائه بيان الحكومة امام مجلس النواب، اليوم، انه وصل عدد اصحاب المعاشات والمستحقين الي 10 ملايين مواطن خلال العامين الماضيين، الي جانب انه تم تطوير حوالي 44 مؤسسة، وتحو 600 حضانة، و263 مؤسسة رعاية لتأهيل ذوي الاعاقة ضمن برنامج الحماية الاجتماعية.





واضاف انه تم تطوير 4 مراكز استضافة للنساء المعرضة للعنف، مشيرا الي ان حصل على 41 الف مسن على خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال المؤسسات المعنية بذلك، كما اتاحت منظومة امان 1017 منفذ ثابت ومتحرك لبيع المواد الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، موضحا انه تم تطوير منظومة الخدمات التموينية باضافة 1000 منفذ جديد من مشورع "جمعيتي"، ليصل عدد المنافذ الي 1900 منفذ، مما ساعد على اتاحة اكثر من 3800 فرصة عمل.



