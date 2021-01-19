فيسبوك لم الشمل.. ابن المنصورة يصل إلى صديق جيشه في سوهاج

مشقة الحياة وقلة الخير بنفوس أكثرية البشر في وقتنا الحالي، جعلته يبحث عن من كان يُطيب بخاطره وقتًا ما ويمد له يد العون ولو بدعوة تملأ قلبه بالأمل ذات يوم، لكنه لم يعلم كيف يصل إلى صديق جيشه بعد فُراق ٢١ عامًا.





هكذا كان يُفكر كثيرًا ماهر شاهين الرجل الأربعيني الذي يأخذه الحنين إلى أبناء جيله من زملائه بالجامعة والثانوية وحتى أثناء فترة تأدية الواجب الوطني بالقوات المسلحة المصرية، كان يظن ابن محافظة المنصورة أن الوصول لهم شئ شبه مستحيل وان توصل إليهم فهل سيتذكرونه مثلما يتذكرهم.





"انا كنت في تالتة كلية الطب جامعة المنصورة لكن طموح الشباب جالي بدري شوية وخلاني اسيب الدراسة عشان اسافر اشتغل وفوجئت اني لازم آدي الخدمة العسكرية الأول"، بهذه الكلمات بدأ الأب لشابين "رجلًا وفتاة"، حديثه ل"صدى البلد" موضحًا أنه إلتحق بالسلاح الجوي بالجيش ليتعرف على خير صحبة له ويُدرك بعد عُمر كامل أنه لم يُصاحب مثلهم بقية عمره.





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وشرع في البحث عن أحبابه واصدقائه القدامى من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واستطاع أن يصل إلى الكثير منهم، لكن يظل اقربهم إلى قلبه بعيدًا ولم يستطع الوصول له، رغم انه يتذكر عنوانه جيدًا واسمه وشهرته، ونظرًا للظروف التي تشهدها البلاد حاليًا من تفشي فيروس كورونا المستجد جعل أمر السفر من المنصورة إلى محافظة سوهاج صعبًا جدًا، حيث كان هذا الصديق من مركز المراغة شمالي سوهاج.





فقرر أن يبحث عن مجموعة فيسبوك تحمل اسم مركز المراغة ليكتب فيه منشورًا عن هذا الصديق كي يصل إليه أو إلى أحد اقاربه أو أصحابه أو جيرانه ويصلونه به، وكان نص المنشور كالتالي: "أهل المراغة الكرام أنا ماهر شاهين من المنصورة أبحث عن شخص كان يسكن مدينة المراغة بجوار منزل الإمام المراغي اسم الشخص (أحمد محمد محمود عثمان) وشهرته هاشم كان معي في الخدمة العسكرية عام 2000 وباعدت الأيام بيننا أريد التواصل معه للأهمية فقد كان انسانا يمتلك من صفاء القلب والسريرة الكثير وقد أرسلت له خطابًا ولم يرد علي أحد أريد التواصل معه تليفونيًا لو فيه حد يقدر يدلني جزاه الله خيرًا".





كان يكتب تلك الكلمات وهو يتمنى أن يُطمئنه أحدهم على صديق جيشه ويدعوا الله ان يكون صديقه حيًا يُرزق، فهو ينتظره بلهفة ليكمل أحاديثه معه ويسترجع ذكرياته الجميلة أيام صباه.





"لقيت حد في قرايبه بيكلمني وبيقولي هخليك تكلمه وبالفعل كلمته المكالمة استمرت ثلاث ساعات دون أن نشعر رغم إنني قولت له لم اطول عليك كثيرًا فقط طمئني عليك واخبرني عن أحوالك وتفاجأت أن لديه أربعة أبناء من بينهم شاب يُدعى أنس وهو ذات اسم ابني".





ففرح الأبوان كثيرًا بأن لديهما نفس التفكير ومتشابهان حتى باختيار الاسماء لأطفالهما، كانَ كلاهما يشتاق للأخر ولروح الشباب التي رغم سنهما الصغير إلا أن مشقة الدنيا ومتاعبها قد تغلبت عليهما بمرور الأيام، حيث أن أحمد محمد الشهير ب"هاشم" يبلغ من العمر ٣٧ عامًا، والباحث عنه ٤٢ عامًا، والعمران رغم صغرهما إلى أن الدنيا اكسبتهما خبرة أعمار تكبرهما بكثير.





اليوم ماهر شاهين يعمل مُصمم جرافيك ومخرج صحفي لدى مجموعة من مجلات المملكة العربية السعودية، و"هاشم" يعمل في مجال المستلزمات المنزلية وتجارتها، اجتمعَ الصديقان بعد فُراق دام ل٢١ عامًا متتالية، ولم شملهما من جديد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خلال منشور قصير استطاع الوصول إلى صاحب عمره وصديق فترة آدائه الخدمة العسكرية.