مونديال اليد.. منتخب سويسرا يزور الأهرامات قبل موقعة فرنسا الحاسمة

نظمت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا بالقاهرة، رحلة سياحية لمنتخب سويسرا لزيارة الاهرامات صباح اليوم .





وتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة اللاعبين وباقي افراد البعثة، وأبدى لاعبو منتخب سويسرا سعادتهم البالغة بالزيارة.





وأشاد مسؤول بعثة المنتخب السويسرى بالتنظيم الجيد والرائع بالمونديال الذى يقام في ظروف صعبة للغاية نتيجة جائحة كورونا الذى ضرب العالم وتسببت في تعليق الانشطة الرياضية في العالم .





وأثنى نيكل سوتر المدير الفنى لمنتخب سويسرا على التنظيم الرائع للبطولة في ظل هذه الظروف الصعبة.



