الإعلامية أروى: أنا في الحجر وبنتي اشتاقتلي وما أقدر أحضنها

نشرت الفنانة و الإعلامية أروى صورة لها من الحجر الصحي وتقف من بعيد ابنتها ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





وغردت اروي قائله : " ما ازعج زمن كورونا الي يبعدنا عن اقرب الناس لقلبنا .. انا في الحجر و بنتي اشتاقتلي وما اقدر احضنها .. يارب خلصنا من هذا المرض و ابعده عن الجميع .. يارب نرجع نغمر احبابنا و تعمر المساجد ودور العبادة ".





يذكر ان الإعلامية أروى أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" وغردت أروى قائلة: "للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت ايجابيه.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي و بنتي و عائلتي امين".





جدير بالذكر أن الفنانة أروي شاركت في تقديم برنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض علي شاشات "mbc " رمضان الماضي 2020. مطوية امين " .







