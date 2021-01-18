الإعلامية أروى: أنا في الحجر وبنتي اشتاقتلي وما أقدر أحضنها

نشرت الفنانة والإعلامية أروى صورة لها من الحجر الصحي وتقف من بعيد ابنتها ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
وغردت اروي قائله : " ما ازعج زمن كورونا الي يبعدنا عن اقرب الناس لقلبنا .. انا في الحجر و بنتي اشتاقتلي وما اقدر احضنها .. يارب خلصنا من هذا المرض و ابعده عن الجميع .. يارب نرجع نغمر احبابنا و تعمر المساجد ودور العبادة ".
يذكر ان الإعلامية أروى أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" وغردت أروى قائلة: "للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت ايجابيه.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي و بنتي و عائلتي امين".
جدير بالذكر أن الفنانة أروي شاركت في تقديم برنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض علي شاشات "mbc " رمضان الماضي 2020. مطوية امين " .
ما ازعج زمن #كورونا الي يبعدنا عن اقرب الناس لقلبنا .. انا في الحجر و بنتي اشتاقتلي وما اقدر احضنها .. يارب خلصنا من هذا المرض و ابعده عن الجميع .. يارب نرجع نغمر احبابنا و تعمر المساجد ودور العباده 🙏🏼 امين pic.twitter.com/PsdwmDWanJ— اروى - Arwa (@ArwaOnline) January 18, 2021