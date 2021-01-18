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فن

الإعلامية أروى: أنا في الحجر وبنتي اشتاقتلي وما أقدر أحضنها

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:23 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة والإعلامية  أروى  صورة لها من الحجر الصحي وتقف من بعيد ابنتها ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وغردت اروي  قائله : " ما ازعج زمن كورونا الي يبعدنا عن اقرب الناس لقلبنا .. انا في الحجر و بنتي اشتاقتلي وما اقدر احضنها .. يارب خلصنا من هذا المرض و ابعده عن الجميع .. يارب نرجع نغمر احبابنا و تعمر المساجد ودور العبادة ".

يذكر ان الإعلامية  أروى أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" وغردت أروى قائلة: "للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت ايجابيه.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي و بنتي و عائلتي امين". 

جدير بالذكر  أن الفنانة أروي شاركت في تقديم برنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض علي شاشات "mbc " رمضان الماضي 2020. مطوية امين " . 


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